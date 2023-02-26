В воскресенье 22-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 22-й тур

Фрайбург – Байер – 1:1

Голы: Грифо, 29 – Азмун, 67

Бавария – Унион Берлин – 3:0

Голы: Шупо-Мотинг, 31, Коман, 40, Мусиала, 45+1

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В первом матче дня Фрайбург принимал Байер. Команда Кристиана Штрайха уверенно держится в зоне еврокубков, поэтому при благоприятных условиях и в случае успеха с леверкузенцами могла подняться даже в топ-4. В свою очередь "фармацевты", демонстрируя довольно симпатичный футбол, в последних четырех матчах потерпели три поражения, поэтому стремились набирать очки. Несмотря на незначительное преимущество гостей первыми забили хозяева – Грифо со штрафного рикошетом от стойки открыл счет. Демирбай в конце тайма мог сравнивать, но его выстрелу в девятку помешал голкипер. Не позволил Флеккен отличиться и Диаби за мгновение до перерыва.

В середине второго тайма Байеру все-таки удалось пробить оборону Фрайбурга и восстановить статус-кво. На большее команд не хватило. Как следствие, Фрайбург остался пятым, Байер – одиннадцатый.

В центральной встрече тура сошлись обладатели второго и третьего места – Бавария и Унион. К сожалению, интриги не произошло – мюнхенцы при колоссальном преимуществе еще до перерыва забили берлинцам три сухих гола и, фактически, сняли вопрос о победителе. После отдыха "Ротен" продолжили давить и имели несколько возможностей увеличить свое преимущество.

Победа вернула Баварию на первую строчку – подопечные Нагельсманна сравнялись по очкам с Боруссией Д, но опережают ее по дополнительным показателям. Унион опустился на третью строчку и опережает РБ Лейпциг на один, а Фрайбург – на два пункта.

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