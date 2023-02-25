В субботу 22-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 22-й тур

Хоффенхайм – Боруссия Д – 0:1

Гол: Брандт, 43

Кельн – Вольфсбург – 0:2

Голы: Герхард, 5, Арнольд, 68 (п.)

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1

Голы: Вернер, 6, Форсберг, 40 – Соу, 61

Вердер – Бохум – 3:0

Голы: Фюлькруг, 29, Шмидт, 43, Дукш, 59

Герта – Аугсбург – 2:0

Голы: Рихтер, 61, Люкебакио, 70

Шальке – Штутгарт – 2:1

Голы: Дрекслер, 10, Бюльтер, 40 – Соса, 63

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Дортмундская Боруссия на выезде одолела Хоффенхайм. Для победы "шмелям" хватило одного гола, забитого в конце первого тайма. Стоит отметить, что после перерыва Вольф выстрелом в девятку удвоил преимущество гостей, но арбитр зафиксировал фол в атаке и взятие ворот отменили. Минимальная победа позволила Боруссии возглавить турнирную таблицу: у дортмундцев есть хорошие шансы остаться на вершине по итогам тура, ведь двое главных преследователей "шмелей" – Унион и Бавария – сойдутся завтра в очной дуэли.

Кельн дома уступил Вольфсбургу. "Волки" вышли вперед уже в начале встречи, а в середине второго тайма "добили" соперника голом с пенальти. От зоны еврокубков команду Нико Ковача отделяет 5 очков.

РБ Лейпциг одержал волевую победу над Айнтрахтом. Вернер забил соседям по турнирной таблице уже на шестой минуте. Форсберг еще до перерыва удвоил преимущество (интересно, что авторы забитых голов ассистировали друг другу). Соу сумел зажечь интригу после отдыха, но франкфуртцам не хватило 30 минут, чтобы, по крайней мере, сравнять. Как следствие, "быки" ворвались в топ-4 Бундеслиги.

Вердер поиздевался над Бохумом. Три сухих гола опустили рурцев на предпоследнюю строчку турнирной таблицы, в свою очередь бременцы поднялись на две позиции и стали девятыми.

Герта, благодаря домашней победе над Аугсбургом, сумела обойти Бохум, и покинула зону вылета. Судьбу матча решили два гола, забитые в течение десяти минут в середине второй сорокапятиминутки. Для баварцев поражение особого значения в турнирке не имело – они остаются тринадцатыми.

В последнем матче дня Шальке одолел Штутгарт. Худшая команда Бундеслиги продлила свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Победа принесла гельзенкирхенцам 16 очков и свет в конце тоннеля – "кобальтовые" лишь на три пункта отстают от Бохума, Хоффенхайма и Штутгарта. Вся борьба впереди.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ