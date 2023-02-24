Майнц и Боруссия М имели равное количество очков и держались рядом в таблице. Победитель этой пары поднялся бы на седьмое место У Гладбаха была и другая мотивация – они не знали побед над "карнавальщиками" в четырех матчах подряд, с ноября 2020-го.

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К сожалению для "жеребцов", обнулить серию не получилось. Более того – Майнц устроил эпическое избиение подопечных Даниэля Фарке. Первый тайм еще прошел на равных, но хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями Ли Дже Суна. Во втором же тайме Майнц отгрузил в ворота Боруссии еще три гола. Ли Дже Сун и Людовик Ажорк записали в свой актив гол и голевую передачу.

Менхенглабахцы не смогли даже размочить счет. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Майна со счетом 4:0. "Карнавальщики" набрали 32 очка и поднялись на седьмую строчку, в то время как Боруссия М с 29 зачетными баллами держится девятой.

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