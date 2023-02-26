У неділю 22-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 22-й тур

Фрайбург – Байєр – 1:1

Голи: Гріфо, 29 – Азмун, 67

Баварія – Уніон Берлін – початок зустрічі о 18:30

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У першому матчі дня Фрайбург приймав Байєр. Команда Крістіана Штрайха впевнено тримається у зоні єврокубків, тож за сприятливих умов і у разі успіху з леверкузенцями могла піднятись навіть у топ-4. Натомість "фармацевти", демонструючи доволі симпатичний футбол, в останніх чотирьох матчах зазнали трьох поразок, тож прагнули набирати очки. Попри незначну перевагу гостей першими забили господарі – Гріфо зі штрафного рикошетом від стійки відкрив рахунок. Демірбай наприкінці тайму міг зрівнювати, але його пострілу в дев'ятку завадив голкіпер. Не дозволив Флеккен відзначитись і Діабі за мить до перерви.

В середині другого тайму Байєру таки вдалось пробити оборону Фрайбурга і відновити статус-кво. На більше команд не вистачило. Як наслідок, Фрайбург залишився п'ятим, Байєр – одинадцятий.

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