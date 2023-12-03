В воскресенье 13-й тур чемпионата Германии завершали ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 13-й тур

Майнц – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегорич, 69

Аугсбург – Айнтрахт – начало матча в 20:30

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В первом матче дня Фрайбург на выезде одолел Майнц. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Грегоричем в середине второго тайма. Победа позволила подопечным Кристиана Штрайха прервать длительную безвыигрышную серию и подняться сразу на восьмую строчку турнирной таблицы. Майнц, который не проигрывал в последних четырех матчах, с 8-ю пунктами остался предпоследним.

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