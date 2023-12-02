Германия, Бундеслига, 13-й тур

РБ Лейпциг – Хайденхайм – 2:1

Голы: Опенда, 29 (п.), Поульсен, 44 – Гимбер, 45+2

Бохум – Вольфсбург – 3:1

Голы: Остерхаге, 19, Бернардо, 39, Антви-Аджей, 87 – Сванберг, 45+2

Боруссия М – Хоффенхайм – 2:1

Голы: Плеа, 58 (п.), Нгуму, 80 – Вегхорст, 61

Штутгарт – Вердер – начало матча в 19:30

Кёльн переиграл Дармштадт, покинув зону вылета – "козлы" одержали первую за 10 месяцев "сухую" победу

РБ Лейпциг после двух подряд фиаско – в чемпионате с Вольфсбургом (1:2) и в Лиге чемпионов с Манчестер Сити (2:3) – наконец-то праздновал победу. Жертвой "быков" стал новичок Бундеслиги Хайденхайм. Несмотря на огромное преимущество распаковать ворота соперника подопечным Марко Розе удалось лишь в середине тайма благодаря пенальти. Поульсен за минуту до перерыва успел удвоить преимущество хозяев, однако Хайденхайм закрутил интригу, забив в раздевалку. Опенда в конце встречи мог избавить болельщиков "быков" от лишних нервов, но попал в штангу. В конце концов, все завершилось минимальной победой РБ Лейпциг, который набрал 26 очков и поднялся в топ-4 Бундеслиги.

Бохум на своем поле неожиданно одолел Вольфсбург. Еще в первом тайме хозяева дважды шокировали соперника, однако "волки" уже в добавленное время смогли один гол отквитать. Несмотря на сверхусилия и шанс на пенальти за игру рукой, Вольфсбург так и не сумел больше забить, зато пропустил за 3 минуты до конца игры. Как следствие, Бохум подскочил сразу на две ступеньки вверх и стал двенадцатым.

В еще одном матче менхенгладбахская Боруссия вырвала победу у Хоффенхайма. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Плеа с пенальти вывел "жеребцов" вперед. Радовались хозяева недолго – уже через три минуты Вегхорст восстановил статус-кво. В конце встречи хозяевам все-таки удалось вырвать победу и подняться сразу на восьмую строчку. Хоффе продолжил негативную тенденцию (команда не знала вкуса побед уже четыре матча подряд), оставшись шестым.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ