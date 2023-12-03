У неділю 13-й тур чемпіонату Німеччини завершували низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 13-й тур

Майнц – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегоріч, 69

Аугсбург – Айнтрахт – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Фрайбург на виїзді здолав Майнц. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Грегорічем в середині другого тайму. Перемога дозволила підопічним Крістіана Штрайха перервати тривалу безвиграшну серію і піднятись одразу на восьму сходинку турнірної таблиці. Майнц, який не програвав в останніх чотирьох матчах, з 8-ма пунктами залишився передостаннім.

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