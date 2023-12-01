Кёльн начинал тур на последней позиции в турнирной таблице Бундеслиги, однако победа могла бы вывести "козлов" сразу за пределы зоны вылета. Дармштадт бы при этом туда опустился. Такое развитие событий было вполне вероятным, учитывая 5-матчевую безвыигрышную серию экс-клуба Федецкого и Олейника.

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Первый тайм завершился без голов, а во втором Кёльн забил дважды. На 60-й минуте счет открыл Зельке, а вот гол Валдшмидта на 66-й отменили из-за офсайда – впрочем, и этого хватило для триумфа. Дармштадт в равной игре не смог прошить голкипера "козлов". Кёльн провёл первый со 2 апреля сухой матч в Бундеслиге.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Кёльна, которому удалось подняться с 18-й сразу на 15-ю позицию. Впервые с 12 февраля команде удалось победить без пропущенных голов, а побед без пропущенных на выезде не было аж с весны 2022-го.

Дармштадт держится в одном зачетном балле позади. Унион и Майнц по итогам тура могут их обойти.

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