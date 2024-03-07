Форвард Зари Захедитабар Шахаб перешел в клуб Ависпа Фукуока, сообщает официальный сайт японцев.

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28-летний иранец воспользовался правилом ФИФА для легионеров, которое позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать срок действия соглашения с украинскими клубами. Его контракт с японцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, Шахаб перебрался в Зарю из донецкого Олимпика в феврале 2021 года за 300 тысяч евро. После начала полномасштабного вторжения Захедитабар начал свой вояж арендами – сначала была венгерская Академия Пушкаша, а затем иранский Персеполис, который недавно объявил о досрочном прекращении контракта с игроком.

Сотрудничество Шахаба с Зарей рассчитано до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

К слову, Ависпа Фукуока после 2-х туров идет в турнирной таблице J1-лиги на 6-й строчке, набрав 4 очка. Именно с ней Шахтер в конце 2023 года провел благотворительный поединок в Токио.

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