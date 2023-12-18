Шахтер разошелся миром с Ависпа Фукуока в товарищеском матче (2:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Ависпа Фукуока – Шахтер – 2:2

Голы: Сикан, 8, Швед, 53 – Мия, 34, Канамори, 37

В заключительном для Шахтера матче 2023 года "горняки" встречались с представителем высшего дивизиона чемпионата Японии – Ависпа Фукуока. Поединок носил благотворительный характер и был направлен на то, чтобы напомнить всему миру, что Украина уже второй год продолжает противостоять мерзкому оккупанту.

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Дончане отправились в Токио сразу после матча последнего тура группового этапа Лиги чемпионов против Порту (5:3) и получили в столице Японии роскошный прием. "Горняки" провели встречу с украинскими переселенцами, потренировались в центральном парке Токио, насладились вечерним городом и тому подобное.

Перед стартом встречи к участникам матча обратился премьер-министр Японии, а послы совершили первый символический удар по мячу (каждый по своему). Гимны обеих стран исполнили оперные певицы Украины и Японии.

Марино Пушич выставил на последнюю игру сезона основной состав, а вон кто вышел в основе японцев мы можем только догадываться. К слову, VAR в матче не работал.

Хозяева сразу же бросились прессинговать ворота соперника и Ризныку пришлось вступать в игру уже на 1-й минуте. Японцы крепко зажали Шахтер на своей половине поля демонстрируя, что настроены побороться за результат.

На 7-й минуте первая же атака "горняков" привела к голу: Гочолейшвили с правого фланга навесил во вратарскую и Сикан головой пробил в противоход голкиперу. На 13-й минуте Даниил мог оформить дубль, но неудачно завершил комбинацию после сброса Невертона. Понемногу атакующие потуги японцы сдулись и Шахтер полностью взял игру под свой контроль.

В середине тайма Невертон поборолся до последнего с соперником, обманул его на линии поля, развернулся и пробил. Защитник Ависпа Фукуока в последний момент успел выбить на угловой. Вскоре "горняки" разыграли очередную классную атаку: Зубков отдал слева на Невертона, тот вернул Александру, который сбросил под удар Судакову – выстрел Георгия из пределов штрафной самоотверженно заблокировал защитник.

Усыпив бдительность дончан хозяева на 34-й минуте сумели восстановить статус-кво: после навеса с правого фланга Ризнык среагировал на удар в упор, но на добивание головой от защитника Даики Мии уже не успел – 1:1. Не прошло и 3-х минут как японцы вышли вперед: разрезная передача за спину Гочолейшвили, пас на Такеши Канамори и Ризнык лишь наблюдал, как сфера влетела в дальний угол.

На последних минутах первого тайма Зубков обошел половину команды соперника, выложил пас-конфетку на партнера, но удар был заблокирован. Через мгновение уже Сикан головой пытался забросить голкиперу "за шиворот", но пробил над перекладиной.

После перерыва Пушич заменил почти всю команду. Первого удара от "горняков" пришлось ждать долгих 5 минут – Швед едва не пробил кипера Фукуоки. На 53-й минуте Марьян попытался пробить второй раз и не промахнулся: получив диагональ от Крыськива на правый фланг он сместился ближе к центру и точно закрутил под дальнюю штангу – 2:2.

В середине тайма Крыськив разогнал атаку Шахтера по центру поля, отдал на Шведа, а тот направо на Эгиналдо. Бразилец ворвался в штрафную и целил в дальний угол, но пробил неточно. Вскоре Козык врывался на свидание с голкипером, но в жестком столкновении оказался на газоне. Стоит отметить японскую культуру – сразу же к нашему игроку подбежало несколько игроков соперника, чтобы извиниться за неприятный эпизод.

Замены от тренера Ависпа Фукуока освежили игру японцев и "горнякам" пришлось несколько минут держать оборону – Рудько спас после удара в упор.

На 82-й минуте Пушич оказался перед дилеммой: Эгиналдо получил травму, а менять бразильца не было кем – все полевые игроки уже были задействованы в игре. В конце концов, после усилий врачей, футболист вернулся в игру. Уже в добавленное время хозяева убежали в контратаку левым флангом и с линии штрафной имели шанс вырвать победу – мяч прошел впритирку со стойкой. В конце концов, все завершилось мирной ничьей.

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