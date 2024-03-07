Форвард Зорі Захедітабар Шахаб перейшов у клуб Авіспа Фукуока, повідомляє офіційний сайт японців.

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28-річний іранець скористався правилом ФІФА для легіонерів, яке дозволяє іноземним футболістам в односторонньому порядку зупиняти термін дії угоди з українськими клубами. Його контракт з японцями розрахований до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Шахаб перебрався у Зорю з донецького Олімпіка у лютому 2021 року за 300 тисяч євро. Після початку повномасштабного вторгнення Захедітабар розпочав свій вояж орендами – спочатку була угорська Академія Пушкаша, а згодом іранський Персеполіс, який нещодавно оголосив про дострокове припинення контракту з гравцем.

Співпраця Шахаба зі Зорею розрахована до 31 грудня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

До слова, Авіспа Фукуока після 2-х турів йде у турнірній таблиці J1-ліги на 6-й сходинці, набравши 4 очки. Саме з нею Шахтар наприкінці 2023 року провів благодійний поєдинок у Токіо.

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