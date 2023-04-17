Падерборн проявляет интерес к нападающему Ворсклы Тауланту Сефери, сообщает Sportarena.

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По информации источника, "зелено-белые" пока не приняли окончательного решения относительно будущего своего футболиста. Все будет зависеть от итогов выступления команды в УПЛ, а также суммы предложения по лучшему бомбардиру команды.

Напомним, контракт Сефери с Ворсклой действует до лета 2025 года. В текущем сезоне албанец в 25 матчах забил 9 голов и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Падерборн после 28-ми туров идет в турнирной таблице Второй Бундеслиги на шестой строчке – от третьего места, которое позволяет побороться за элиту, он отстает на 7 пунктов.

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