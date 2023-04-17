Падерборн проявляє інтерес до нападника Ворскли Тауланта Сефері, повідомляє Sportarena.

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За інформацією джерела, "зелено-білі" поки не прийняли остаточного рішення щодо майбутнього свого футболіста. Все залежатиме від підсумків виступу команди в УПЛ, а також суми пропозиції щодо найкращого бомбардира команди.

Нагадаємо, контракт Сефері з Ворсклою чинний до літа 2025 року. У поточному сезоні албанець у 25 матчах забив 9 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

Падерборн після 28-ми турів йде у турнірній таблиці Другої Бундесліги на шостій сходинці – від трерього місця, яке дозволяє поборотися за еліту, він відстає на 7 пунктів.

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