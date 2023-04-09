Альмерия делала предложение Ворскле по защитнику Даниилу Хрипчуку, сообщает Sportаrena.

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Отмечается, что 19-летним защитником интересовались и другие зарубежные клубы, но все получили отказ в трансфере. Кроме того, "зелено-белые" получали запрос из Испании и относительно кипера Павла Исенко.

Напомним, оба игрока – воспитанники Ворсклы. В текущем сезоне Хрипчук провел за первую команду полтавцев четыре матча (без результативных действий), на счету Исенко – пять поединков в УПЛ. Transfermarkt оценивает Даниила в 100 тысяч евро, Павла – в 300 тысяч.

Альмерия в турнирной таблице чемпионата Испании идет в зоне вылета, имея в своем активе 27 очков.

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