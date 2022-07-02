Форвард Шахтера снова напомнил о себе в Европе – отдал ассист через несколько секунд после появления на поле
Нападающий Богдан Вьюнник проводит очень оптимистическое межсезонье в составе Цюриха.
Украинец отмечается результативными действиями почти в каждом спарринге.
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Не стал исключением и товарищеский матч против австрийского Альтаха. Правда, Вьюнник начал игру в запасе. Цюрих побеждал соперника 3:1, когда Богдану наконец-то дали шанс. Форвард появился на 58-й минуте, а уже на 59-й ассистировал Ренеру.
Добавим, что Вьюнник принадлежит Шахтеру, а формально его аренда в Цюрихе завершилась 30 июня. По всей вероятности, швейцарцы стремятся оставить себе 20-летнего игрока молодежной сборной Украины.
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