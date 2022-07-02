Украинец отмечается результативными действиями почти в каждом спарринге.

"Голкипер-призрак" покинул Шахтер – 20 лет в структуре и ни одной официальной секунды на поле

Не стал исключением и товарищеский матч против австрийского Альтаха. Правда, Вьюнник начал игру в запасе. Цюрих побеждал соперника 3:1, когда Богдану наконец-то дали шанс. Форвард появился на 58-й минуте, а уже на 59-й ассистировал Ренеру.

Добавим, что Вьюнник принадлежит Шахтеру, а формально его аренда в Цюрихе завершилась 30 июня. По всей вероятности, швейцарцы стремятся оставить себе 20-летнего игрока молодежной сборной Украины.

Динамо одержало первую победу на сборах перед ЛЧ – Ванат возвращается к роли спасителя, а надежда киевлян ассистирует