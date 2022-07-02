Товарищеский матч 2 июля 2022

Сьон – Динамо – 0:1

Гол: Ванат, 35

Динамо: Бойко (Нещерет, 46) – Тымчик (Н. Кравченко, 46), Бурда (Дячук, 83), Боль, Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцык (Малиш, 67), Шепелев (Андриевский, 46) – Н. Волошин (В. Волошин), Буяльский (Царенко, 72), Гармаш (Беседин, 46) – Ванат

Динамо после ничьей и поражения в поединках с клубами 2 дивизиона чемпионата Швейцарии ожидал середняк тамошней Суперлиги. Контрольный матч стал частью благотворительного турне ради Украины Match for Peace! Stop the War! Прессинг Киева сработал на 6-й минуте. Яцык перехватил, Гармаш попытался застать вратаря врасплох. Денис, неожиданно вышедший играть левого вингера, не попал. Шепелев обыгрался с Буяльским в пределах штрафной и пробил. Первый точный удар на 9 минуте, сейв голкипера хозяев.

Сьон – Динамо: онлайн-трансляция матча

Очень активен 8 номер киевлян. Шепелев постоянно обостряет справа. На этот раз Владимир опустился на фланг и снова отдал Буяльскому в штрафную. Виталий пяткой эффектно продлил, но Назар Волошин натолкнулся на защитника. Боль и Бурда вели борьбу между собой после подачи со стандарта – удар выше. На 35 минуте старые наработки Динамо привели к взятию ворот. Шепелев начал атаку со своей половины, Тымчик протянул еще дальше. Буяльский классно бросил в разрез, а Ванат добил после удара Волошина с острого угла.

Бойко эффектно отреагировал на удар метров с 30. Это фактически первая попытка Сьона за 36 минут игры. Гармаш – отнюдь не вингер, но несколько раз неплохо перехватывал и играл в отборе. Вот после одного из таких эпизодов в конце первого тайма Денис разогнал контру и покатил в штрафную. Волошин отыграл еще правее, но несколько в недодачу, так что удар Тымчика легко заблокировали. Шепелев после розыгрыша штрафного приложился издалека, Бурда пытался добить пяткой – заблокировали. Буяльский и Ванат остаются главными персонами атаки. Гармаш, Шепелев и Н. Волошин также неплохо подыгрывают.

Буяльский неудачно попытался перехватить. Соперник подхватил снаряд и крутил в дальний угол – Нещерет на месте. Первая осмысленная атака Динамо после перерыва случилась на 58 минуте. Викентий Волошин принял мяч между линиями и отдал во фланг Никите Кравченко. Далее Беседин отдал на ход Буяльскому, который перед тем еще и умно пропустил на Артема. Виталий набросил с вратарской, Андриевский завершал – в руки голкиперу. Яцык травмировался после столкновения с соперником. Малыш заменил десятого номера Динамо.

Кравченко навесил во вратарскую. Ванат заставил голкипера ошибиться, но и сам не сумел пробить. Тот же Никита грубо сыграл против соперника. Врачи снова на поле, желтая для правого защитника Динамо. Волошин заработал стандарт после индивидуального рейда. Андриевский издалека пробил в уголок, но вратарь на месте. Киев контролировал темп игры (очень размеренный, мягко говоря) практически весь матч. Соперник ничего не смог противопоставить в прессинге и своей атаке. Чувства игры и момента Буяльского с Ванатом хватило для минимальной победы, ведь шансов забить украинский клуб также создал не слишком много. Следующий матч команда Луческу сыграет против Янг Бойз во вторник, 5 июля в 19.30.

Две роли для Ваната, Гармаш на новой позиции

Луческу будто бы не может определиться, где видит 20-летнего воспитанника Динамо. Ванат в роли форварда забил сколь же простой гол, столь и классический фирменный для нападающих с чутьем хищника. На левом фланге в предыдущих спаррингах Владислав зарекомендовал себя не хуже – когда играла основа, которой в первых 3 матчах этим летом очень не хватало футболистов сборной Украины и не только. На этот раз не сложилось. Очень редко получал пасы Буяльский, еще меньше доставалось Ванату.

На том же левом фланге неожиданно отыграл до перерыва Гармаш. Да, в далеком прошлом Денис провел там несколько матчей. Однако в отсутствие Вербича и с возвращением Ваната в центр нападения Луческу доверился именно одному из самых широких универсалов команды. Гармаш ранее довольно хорошо показывал себя в роли форварда, сегодня же пытался быть лидером на откровенно чужой позиции. По сути, он чаще смещался в центр при позиционном нападении, немного вытесняя Ваната, а там же баражирует и Буяльский.

Здесь было много хаоса, хватало ошибочных решений. Здесь сразу вспоминается поспешный дальний удар после перехвата перед чужой штрафной – вместо паса на совсем свободных Буяльского и Ваната, которые могли вдвоем добивать остатки обороны Сьона. Однако соперника Денис тоже заставлял страдать. Гармаш остается игроком на подхвате, на которого против таких закрытых соперников без любви к мячу можно делать определенные ставки. Однако решимся предположить, что тот же Ванат лучше подходит для роли вингера рядом с форвардом Бесединым, в частности, по мысли и видению Луческу. А с возвращением Вербича Гармаш чаще будет подменять центральных хавбеков.

Буяльский ведет игру, лучик надежды от Волошина

От талантов молодежки Динамо так и не дождалось какой-либо системности в новых для них игре и реалиях. Где-то вспыхнул Яцык, в эпизодах засветятся другие юноши. Заповеди Луческу отличаются от того, на чем основываются успехи юношеских и детских команд киевлян. И с каждым последующим матчем Волошин потихоньку впитывает это новое. Уход Цитаишвили в аренду оставляет реальные шансы быть первым после Цыганкова. Сегодня ассист, да и в общем отказ от наивного эгоизма, которым Назар в большей степени страдал в предыдущих играх. Наука в университетах Буяльского продолжается. Виталий показывает, насколько упрощается задача, когда следовать за ним, а не придумывать велосипеды и геройствовать в одиночку.

Это все еще далеко не то, что нужно. Ведь с правого фланга увереннее обыгрывался с распорядителем атакующей игры Шепелев. Многим журналистам даже показалось, что Волошин пробивал в первом моменте матча после стеночки в штрафной, но был это все же более опытный центральный полузащитник. По этим трем матчам без основы именно Шепелев из всех центрхавов сделал лучшую заявку на первую замену Шапаренко или Сидорчуку.

Моментами сегодня очень усердно отрабатывал совсем молодой Яцык. Но больше тянул за собой Владимир. И это ярко проявилось, когда рядом стал играть Андриевский, а с атаками стало совсем грустно. Печально, что 19-летний Александр ушел с поля из-за травмы. Столкновение не было каким-то особенно грубым, поэтому момент очень насторожил. Тем более досадно, что произошло все из-за того, что на своей половине при банальном первоначальном розыгрыше несколько подставили свои партнеры. Мяч из-под огня то вывел мастерски, но удара по ногам уже не успел избежать.

Андриевский снова выпадал, а юному Динамо трудно воспроизводить принципы Луческу

Кроме приличного дальнего выстрела, так и не вспомнишь чего-нибудь интересного от опытного полузащитника. Опорная зона в Динамо выполняет важные функции при выводе мяча на чужую половину. Завершают атаки, замыкая дальнюю штангу, как правило другие исполнители. Также разочаровал Викентий Волошин, известный гораздо более вдохновенной игрой. Возможно, требования Луческу не подходят этому свободному художнику. Жаль, ведь с большой вероятностью это был последний шанс получить солидные минуты при отсутствии Цыганкова, Вербича, Антюха, Караваева. Дальше состав будет выглядеть совсем по-другому. Далеко не все перспективные "выживут" после нынешнего кастинга Луческу. И будет интересно проследить, кто завоевал право входить в расширенный состав надежды.

До первого матча квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче уже меньше 3 недель, поэтому особенно нянчиться с молодежью уже ни у кого не будет времени. Не первый раз добротно проявил себя уже не столь молодой Никита Кравченко, но на правом фланге защиты такая конкуренция, что даже быть первым запасным практически нереально. Слева все еще есть вопросы между Дубинчаком и Вивчаренко. Боль рядом с Бурдой отыграл достаточно надежно, но и в центре обороны слишком много конкурентов, чтобы на что-то серьезное рассчитывать. Приятно, что Нещерет не продолжил пускать вратарские голы издалека. Со следующего спарринга против Янг Бойз должно быть поинтереснее и больше о теме настоящего, а не будущего.