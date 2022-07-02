Українець відзначається результативними діями майже у кожному спарингу.

"Голкіпер-привид" покинув Шахтар – 20 років у структурі і жодної офіційної секунди на полі

Не став винятком і товариський матч проти австрійського Альтаха. Щоправда, В'юнник розпочав гру у запасі. Цюріх перемагав суперника 3:1, коли Богдану нарешті дали шанс. Форвард з'явився на 58-й хвилині, а вже на 59-й асистував Рьонеру.

Додамо, що В'юнник належить Шахтарю, а формально його оренда в Цюріху завершилась 30 червня. Ймовірно, швейцарці прагнуть залишити собі 20-річного гравця молодіжної збірної України.

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