"Команда с хорошим настроением готовится к матчу с Минаем – мы настроены только на победу. Сейчас у нас проходит стандартный недельный цикл подготовки.

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Если сравнивать, как играл Минай в первой части сезона и как играет сейчас, то теперь это команда, которая играет намного острее и опаснее. Они начали много забивать и демонстрируют интересный игровой рисунок, в частности хорошо атакуют флангами.

Закарпатцы борются за выживание и будут играть дома, поэтому это будет непростой для нас поединок. И Рух привык к такому давлению и имеет хорошую победную серию в выездных матчах – ее следует продолжать и получать положительный результат", – приводит слова Карабина официальный сайт Руха.

Заметим, что поединок Минай – Рух состоится 22 апреля, начало игры в 13:00. Закарпатцы пока последние с 15 очками, а Рух пятый (40 пунктов в активе).

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