"Команда з хорошим настроєм готується до матчу з Минаєм – ми налаштовані лише на перемогу. Зараз у нас проходить стандартний тижневий цикл підготовки.

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Якщо порівнювати, як грав Минай у першій частині сезону та як грає зараз, то тепер це набагато гостріша та небезпечніша команда. Вони почали багато забивати і демонструють цікавий ігровий малюнок, зокрема добре атакують флангами.

Закарпатці борються за виживання і гратимуть вдома, тож це буде непростий для нас поєдинок. Та Рух звик до такого тиску і має хорошу переможну серію у виїзних матчах – її слід продовжувати й здобувати позитивний результат", – наводить слова Карабіна офіційний сайт Руха.

Зауважимо, що поєдинок Минай – Рух відбудеться 22 квітня, початок гри о 13:00. Закарпатці наразі останні з 15 очками, а Рух п'ятий (40 пунктів у активі).

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