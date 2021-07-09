Форвард Миная указал на трудности, с которыми столкнутся закарпатцы в случае незапланированного выхода в УПЛ
Нападающий "лис" Рустам Ахмедзаде прокомментировал возможное возвращение команды в когорту сильнейших.
"Я не буду оригинален: в Mинае следили за ситуацией с Олимпиком. Конечно, досадно, что Олимпик не справился с трудностями и вынужден был сойти с дистанции. Всякое бывает.
"Команда у нас есть", – Минай готов заменить Олимпик в УПЛ
Если Минаю разрешат вернуться в УПЛ, то мы постараемся доказать, что достойны выступать на таком уровне. Конечно, в ближайшие дни Mинаю придется серьезно поработать на трансферном рынке ради усиления и надеюсь, у нас хватит времени, чтобы встретить новый сезон во всеоружии", – сказал Ахмедзаде в комментарии Meta Ratings.
Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ, Минай финишировал последним и покинул элитный дивизион. СМИ сообщают, что именно закарпатцы заменят Олимпик, который снялся с Премьер-лиги.
Олимпик официально снялся из УПЛ и приостановил свою деятельность