"Я не буду оригинален: в Mинае следили за ситуацией с Олимпиком. Конечно, досадно, что Олимпик не справился с трудностями и вынужден был сойти с дистанции. Всякое бывает.

"Команда у нас есть", – Минай готов заменить Олимпик в УПЛ

Если Минаю разрешат вернуться в УПЛ, то мы постараемся доказать, что достойны выступать на таком уровне. Конечно, в ближайшие дни Mинаю придется серьезно поработать на трансферном рынке ради усиления и надеюсь, у нас хватит времени, чтобы встретить новый сезон во всеоружии", – сказал Ахмедзаде в комментарии Meta Ratings.

Напомним, по итогам прошлого сезона УПЛ, Минай финишировал последним и покинул элитный дивизион. СМИ сообщают, что именно закарпатцы заменят Олимпик, который снялся с Премьер-лиги.

Олимпик официально снялся из УПЛ и приостановил свою деятельность