"Я не буду оригінальним: в Mинаї стежили за ситуацією з Олімпіком. Звичайно, прикро, що Олімпік не впорався з труднощами і змушений був зійти з дистанції. Всяке буває.

"Команда у нас є", – Минай готовий замінити Олімпік в УПЛ

Якщо Минаю дозволять повернутися в УПЛ, то ми постараємося довести, що гідні виступати на такому рівні. Звичайно, у найближчі дні Mинаю доведеться серйозно попрацювати на трансферному ринку заради підсилення і сподіваюся, у нас вистачить часу, щоб зустріти новий сезон у всеозброєнні", – сказав Ахмедзаде у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ, Минай фінішував останнім та покинув елітний дивізіон. ЗМІ повідомляють, що саме закарпатці замінять Олімпік, який знявся з Прем'єр-ліги.

Олімпік офіційно знявся з УПЛ та призупинив свою діяльність