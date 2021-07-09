"Сейчас в клубе есть больше десяти игроков на контракте. Столько же – находится на просмотре. С несколькими футболистами мы обсудили условия сотрудничества и готовимся подписать контракты. В ближайшее время мы об этом сообщим. То есть, команда у нас есть, и она готовится к сезону. Да, есть футболисты, которые покинули наш клуб. Об этом также скоро сообщим.

Олимпик официально снялся из УПЛ и приостановил свою деятельность

Планы по сборам не менялись – пока мы готовимся на собственной базе, где у нас есть все необходимые условия. Есть план по товарищеским матчам. Что касается селекции, то в первую очередь мы будем делать ставку на молодых и амбициозных футболистов. Именно такой вектор мы выбрали. Конечно, если мы все-таки будем играть в УПЛ, то, надеюсь, пригласим футболистов и с опытом, но пока давайте дождемся соответствующих решений футбольных инстанций, а уже дальше сообщим все остальные детали", – цитирует цитирует Письменного Sportarena.

По итогам прошлого сезона УПЛ, Минай финишировал последним и покинул элитный дивизион. СМИ сообщают, что именно закарпатцы заменят Олимпик, который снялся с Премьер-лиги.

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