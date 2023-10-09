Лига Серии А составила символическую сборную 8-го тура чемпионата. Форвард Милана Оливье Жиру занял в ней необычную позицию.

В матче 8-го тура чемпионата Италии Дженоа – Милан (0:1) форвард "россонери" Оливье Жиру был вынужден занять место в воротах – основной голкипер команды Майк Меньян был удалён, а главный тренер Стефано Пиоли уже использовал все замены.

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В одном из эпизодов Жиру спас свою команду, не позволив сопернику сравнять счёт, и этот героизм француза оценила Лига Серии А. Форвард Милана был помещён как вратарь в символическую сборную тура наряду с другими лучшими игроками прошедшего игрового дня. Подобное событие случилось впервые с момента составления Лигой Серии А символических сборных.

Номинальную позицию Жиру – центрального форварда – в символической сборной занял нападающий Ромы Ромелу Лукаку. Бельгиец оформил дубль в выездном матче с Кальяри (4:1).

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