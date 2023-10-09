Нападающий "россонери" был вынужден подменить Майка Меньяна и помог команде удержать победу над Дженоа (1:0).

"Был момент сомнения": Жиру – об игре на позиции вратаря и сейв, спасший победу для Милана

Милан решил последовать примеру сборной Франции, которая перевела Жиру в список голкиперов. Также итальянский клуб готовит продажу свитеров с номером 9 на спине. Яркий перфоманс Оливье вызвал большой интерес к такой продукции.

Милан пошел на международную паузу лидером Серии А, имея 2 очка преимущества над Интером.

Il Milan ha inserito Giroud nella lista dei portieri sul proprio sito ufficiale ?

Sarà possibile anche acquistare la sua maglia in versione portiere #Giroud #DAZN pic.twitter.com/LNHhSWZyK9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) October 8, 2023

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера