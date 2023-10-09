Милан решил заработать на Жиру-голкипере – клуб продает свитера героя
06:00 - Читати українською
Оливье Жиру устроил настоящий переполох своим непродолжительным опытом на воротах.
Кристиан Пулишич 87’
Майк Меньян 90+9’
87’ Кристиан Пулишич
90+9’ Майк Меньян
Нападающий "россонери" был вынужден подменить Майка Меньяна и помог команде удержать победу над Дженоа (1:0).
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Милан решил последовать примеру сборной Франции, которая перевела Жиру в список голкиперов. Также итальянский клуб готовит продажу свитеров с номером 9 на спине. Яркий перфоманс Оливье вызвал большой интерес к такой продукции.
Милан пошел на международную паузу лидером Серии А, имея 2 очка преимущества над Интером.
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