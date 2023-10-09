Ліга Серії А склала символічну збірну 8-го туру чемпіонату. Олів'є Жиру зайняв у ній незвичну позицію.

У матчі 8-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Мілан (0:1) форвард "россонері" Олів'є Жиру був змушений зайняти місце у воротах – основний голкіпер команди Майк Меньян був вилучений, а головний тренер Стефано Піолі вже використав усі заміни.

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В одному з епізодів Жиру врятував свою команду, не дозволивши супернику зрівняти рахунок, і цей героїзм француза оцінила Ліга Серії А. Форвард Мілана був поміщений як воротар у символічну збірну туру поряд з іншими найкращими гравцями минулого ігрового дня. Подібна подія трапилася вперше з моменту складання Лігою Серії А символічних збірних.

Номінальну позицію Жиру – центрального форварда – у символічній збірній зайняв нападник Роми Ромелу Лукаку. Бельгієць оформив дубль у виїзному матчі з Кальярі (4:1).

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