Форвард Карпат откровенно оценил уровень подготовки команды ко второй части сезона

Белорусский нападающий львовской команды Кирилл Кириленко поделился впечатлениями от спарринга с узбекским Металлургом (2:1).

"Был достаточно тяжелый матч. Не потому, что наш соперник демонстрировал нечто невообразимое или в чем-то нас превзошел. Просто погодные условия, прежде всего сильный ветер, мешали нам построить свою игру так, как мы отрабатываем ее на тренировках – через средний или короткий пас и быстрый переход в атаку. В некоторых эпизодах нам это не удавалось и приходилось играть проще. Пропустили гол, но в целом смогли повернуть ход встречи и дожали соперника. Считаю, что эта победа одержана на классе, потому что мы были сильнее в сегодняшнем матче.

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Участие в голевой комбинации? Защитник допустил ошибку, бежал с мячом вперед, я начал его прессинговать и оттер корпусом. Считаю, что вполне в рамках правил, фола там не было. Удалось ускориться и отдать точную передачу – хорошо, что Артем Козак не ошибся.

Соперник завелся еще в моменте с нашим вторым голом. Они ребята горячие и долго не думают. Для меня лично непонятно, когда в товарищеском матче начинаются такие грязные действия. Игрок прыгнул в ноги, из-за чего и началась потасовка. Арбитр очень умело разобрался в этой ситуации и не позволил командам создать хаос на поле.

Считаю, что мы подходим к своим оптимальным кондициям. Осталась одна неделю наших сборов, и у нас еще две игры, поэтому думаю, что мы еще доберем и выйдем на свой максимум к первому официальному матчу в этом году", – цитирует Кириленко официальный сайт львовской команды.

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