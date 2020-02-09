Форвард Карпат відверто оцінив рівень підготовки команди до другої частини сезону

Білоруський нападник львівської команди Кирило Кириленко поділився враженнями від спарингу з узбецьким Металургом (2:1).

"Був досить важкий матч. Не через те, що наш суперник демонстрував щось неймовірне чи в чомусь нас перевершив. Просто погодні умови, насамперед сильний вітер, заважали нам побудувати свою гру так, як ми відпрацьовуємо її на тренуваннях – через середній чи короткий пас та швидкий перехід в атаку. В деяких епізодах нам це не вдавалось та доводилось грати простіше. Пропустили гол, але загалом змогли повернути хід зустрічі та дотиснули суперника. Вважаю, що ця перемога здобута на класі, тому що ми були сильнішими у сьогоднішньому матчі.

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Участь у гольовій комбінації? Захисник зробив помилку, почав бігти з м’ячем вперед, я почав його пресингувати та відтер корпусом. Вважаю, що цілком в межах правил, фолу там не було. Вдалось пришвидшитись та віддати точну передачу – добре, що Артем Козак не схибив.

Суперник завівся ще в моменті з нашим другим голом. Вони хлопці гарячі та довго не думають. Для мене особисто незрозуміло, коли в товариському матчі починаються такі брудні дії. Гравець стрибнув у ноги, через що і розпочалась штовханина. Арбітр дуже вміло розібрався у цій ситуації та не дозволив командам створити хаос на полі.

Вважаю, що ми підходимо до своїх оптимальних кондицій. Залишився ще один тиждень наших зборів, і у нас ще дві гри, тому думаю, що ми ще доберемо та вийдемо на свій максимум до першого офіційного матчу в цьому році", – цитує Кириленка офіційний сайт львівської команди.

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