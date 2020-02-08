Карпаты одержали волевую победу, Колос впервые уступил на зимних сборах: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. В контрольных матчах 8 февраля среди представителей УПЛ уступил только Колос.
Товарищеские матчи
Колос – Спартак Трнава – 1:2
Гол: Вильхьяльмссон, 60
Олимпик – Расинг – 3: 0
Голы: Лебеденко, 29 Чогадзе, 60, Шахаб, 79
Карпаты – Металлург Бекабад – 2:1
Голы: Кльоц, 45, Козак, 70 – Абдулхак, 13
Шахтер – Олимпия – 3:1 – видео голов и обзор матча
Колос уступил словацкому Спартаку из Трнавы. Отметим, что это первое поражение команды Руслана Костышина в 2020 году. Ранее команда из Коваливки подержала четыре победы, еще два матча завершились вничью.
Олимпик разгромил люксембургский Расинг, один из голов забил Орест Лебеденко, который присоединился к донецкому клубу на правах аренды из испанского Луго.
Львовские Карпаты провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Романа Санжара одержала волевую победу над узбекским Металлургом из Бекабада.
Шахтер – Олимпия: провальный тайм с одним ударом, Антонио и Коноплянка перевернули игру, элегантный гол Патрика