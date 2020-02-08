Карпаты одержали волевую победу, Колос впервые уступил на зимних сборах: спарринги клубов УПЛ

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. В контрольных матчах 8 февраля среди представителей УПЛ уступил только Колос.

Товарищеские матчи

Колос – Спартак Трнава – 1:2

Гол: Вильхьяльмссон, 60

Олимпик – Расинг – 3: 0

Голы: Лебеденко, 29 Чогадзе, 60, Шахаб, 79

Карпаты – Металлург Бекабад – 2:1

Голы: Кльоц, 45, Козак, 70 – Абдулхак, 13

Шахтер – Олимпия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Колос уступил словацкому Спартаку из Трнавы. Отметим, что это первое поражение команды Руслана Костышина в 2020 году. Ранее команда из Коваливки подержала четыре победы, еще два матча завершились вничью.

Олимпик разгромил люксембургский Расинг, один из голов забил Орест Лебеденко, который присоединился к донецкому клубу на правах аренды из испанского Луго.

Львовские Карпаты провели четвертый контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда Романа Санжара одержала волевую победу над узбекским Металлургом из Бекабада.

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