На этой неделе в немецкой прессе ходили слухи о том, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн пообещал Ундаву место в окончательной заявке Бундестим на Евро-2024. С 8 голами 27-летний форвард является самым результативным немцем в Бундеслиге в этом сезоне. Однако форвард, права на которого принадлежат Брайтону, также имеет право выступать за сборную Турции.

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Как информирует Bild, Турецкая футбольная ассоциация связалась с Ундавом, но получила отрицательный ответ. Дениз дал понять, что если он получит приглашение от сборной Германии, то не сможет ей отказать. В итоге с аналогичным предложением ему позвонил Нагельсманн, и Дениз ответил тренеру "манншафт" согласием.

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