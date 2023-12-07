Цього тижня в німецькій пресі ходили чутки про те, що головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн пообіцяв Ундаву місце в остаточній заявці Бундестім на Євро-2024. Із 8 голами 27-річний форвард є найрезультативнішим німцем у Бундеслізі цього сезону. Однак форвард, права на якого належать Брайтону, також має право виступати за збірну Туреччини.

Манчестер Юнайтед за копійки може "вкрасти" другого бомбардира Бундесліги

Як інформує Bild, Турецька футбольна асоціація зв'язалася з Ундавом, але отримала негативну відповідь. Деніз дав зрозуміти, що якщо він отримає запрошення від збірної Німеччини, то не зможе їй відмовити. Зрештою, з аналогічною пропозицією йому зателефонував Нагельсманн, і Деніз відповів тренеру "манншафт" згодою.

Кубок Німеччини: виліт Борусії Д, Герта пройшла Гамбург по пенальті, казка Саарбрюкена триває – усі учасники 1/4 фіналу