"Красные дьяволы" обратили внимание на 27-летнего Сехру Гирасси из Штутгарта, сообщает The Guardian.

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Позиция нападающего стала едва ли не главной проблемой Эрика Тен Хага в нынешней кампании. Адаптация 70-миллионного Хейлунда в АПЛ складывается тяжело, а Марсьяль уже давно не считается игроком топ-уровня. В то же время Гирасси проводит просто ураганный сезон в Бундеслиге – 15 голов в 10 матчах, больше забил только Кейн.

Штутгарт во время летнего выкупа гвинейца у Ренна опрометчиво прописал скромную клаусулу в 18 млн евро (Transfermarkt оценивает Сехру в 40 млн). Руководство МЮ с легкостью заплатит такую сумму зимой и уже наводит контакты с агентами игрока по зимнему трансферу. Правда, "красные дьяволы" будут далеко не единственными претендентами на сенсационного бомбардира. Сам Гирасси признавался, что хочет попробовать силы в АПЛ.

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