Дубль в ворота Ингульца позволил форварду забить уже 23-й гол в чемпионате молодежного первенства, сообщает официальный сайт Динамо. Это позволило превзойти достижения Александра Алиева, который в сезоне 2006/07 забил 21 гол. К слову, матч завершился победой Динамо 2:1.

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"Перед выходом на поле я не думал о рекордах. Важно в каждой игре выходить и забивать голы. Рад, что помог команде. Мы добились положительного результата при плохой игре. Почему отдал Алибекову возможность забить с пенальти? Я хотел, чтобы ребята тоже забили, почувствовали уверенность. Но, наверное, надо было бить самому, потому что не забили. Оформили бы третий гол и закончили игру. А так, не реализовали пенальти и мучались", – поделился Ванат в комментарии пресс-службе киевлян.

Добавим, что кроме чемпионата U-21, Ванат также привлекается к поединкам чемпионата U-19, забив в семи матчах за юношескую команду 6 голов.

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