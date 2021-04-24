Дубль у ворота Інгульця дозволив форварду забити вже 23-й гол у чемпіонаті U-21, повідомляє офіційний сайт Динамо. Це дозволило перевершити досягнення Олександра Алієва, який у сезоні 2006/07 забив 21 гол у молодіжній першості. До слова, матч завершився перемогою Динамо 2:1.

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"Перед виходом на поле я не думав про рекорди. Важливо в кожній грі виходити та забивати голи. Радий, що допоміг команді. Ми досягли позитивного результату при поганій грі. Чому віддав Алібекову можливість забити з пенальті? Хотів, щоб хлопці теж забили, відчули впевненість. Але, напевно, треба було бити самому, бо не забили. Оформили б третій гол і закінчили гру. А так, не реалізували пенальті та мучилися", – поділився Ванат у коментарі прес-службі киян.

Додамо, що крім чемпіонату U-21, Ванат також залучається до поєдинків чемпіонату U-19, забивши в семи матчах за юнацьку команду 6 голів.

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