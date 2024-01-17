Кубок Испании, 1/8 финала

Хетафе – Севилья – 1:3

Голы: Мата, 23 – Рамос, 8, Ромеро, 48, 55

Атлетик – Алавес – 2:0

Голы: Вильялибре, 28, 60

Тенерифе – Мальорка – 0:1

Гол: Ларин, 120

Севилья отложила в сторону свой кризис в Ла Лиге и вышла в четвертьфинал Кубка Испании. "Нервион", можно сказать, совершила подвиг – до этой встречи Хетафе лишь однажды проиграл на своём поле в этом сезоне. Победу андалузскому клубу принёс 23-летний воспитанник клуба Исаак Ромеро, который оформил дубль. Оба мяча он забил в контратаках. Тем самым он "замаскировал" очередную тактическую ошибку Серхио Рамоса – ветеран не смог прервать пас Гринвуда и Мату, благодаря чему последний реализовал выход один на один. Хорошо, что именно Серхио забил первый мяч в этой встрече – со второго этажа, как и полагается.

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Атлетик одержал четвёртую победу после празднования Рождества и шестую подряд во всех турнирах в целом. Билет в следующую стадию Кубка короля команде обеспечил дубль Асьера Вильялибре, который провёл вторую часть прошлого сезона именно в составе Алавеса и помог другому баскскому клубу спастись в Ла Лиге. Этот дубль стал для Вильялибре третьим в турнире, и ни один из них форвард не праздновал! Он каждый раз находил разные отмазки, чтобы не делать этого: после голов в ворота Кайона Асьер сослался на семейные обстоятельства, а в матче с Эйбаром он решил, что праздновать голы в ворота слабой команды – ниже его достоинства. Что и говорить о причинах вести себя сдержанно после голов в ворота бывшей команды...

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