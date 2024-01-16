"Против Альмерии мы сыграли плохо. Надо улучшить как игру в защите, так и в нападении. Но это лишь один матч. Такое иногда случается, все нормально.

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Я всегда ставил 11 лучших футболистов. Против Райо Вальекано сделаю то же самое. У Жироны отличный состав, я доверяю каждому футболисту. Каждый в команде готов играть. Мы выставим лучший состав, чтобы выйти в четвертьфинал. Жирона еще никогда не играла в полуфинале Кубка Испании. Потому эта игра станет еще одним шагом, чтобы войти в историю. Это будет матч "все или ничего". Жирона либо выиграет, либо вылетит. Мы сделаем все возможное.

Я верю в победу над Райо, но будет тяжело. Это отличная команда. Но и Жирона проводит невероятный сезон и демонстрирует, что нас трудно обыграть. Нужно провести отличную игру. У нас есть определенное преимущество, потому что играем дома. На стороне Райо Вальекано то, что они не играли на выходных в чемпионате, поэтому имели больше времени на отдых.

Виктору Цыганкову и Янхелю Эррере нужно играть, чтобы поскорее войти в ритм. Официальные матчи – не то же, что тренировки, но это хорошо. Они мне очень нужны и сейчас должны быть в своих лучших версиях. Поэтому я думаю, что Цыганков и Эррера должны получить игровое время завтра. Не знаю, со старта или позже, но они должны получить игровые минуты", – цитирует Мичела AS.

К слову, в свое время наставник Жироны возглавлял Райо Вальекано. Это было с 2017 по 2019 год, а до этого Мичел работал в академии мадридского клуба.

Матч Жирона – Райо Вальекано стартует 17 января в 22:30 по киевскому времени. Победитель выйдет в 1/4 финала Кубка Испании.

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