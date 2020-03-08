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Фортуна спасла ничью с Майнцом, Бавария переиграла Аугсбург: 25-й тур Бундеслиги, воскресенье

20:59 2 Читати українською
Фортуна спасла ничью с Майнцом, Бавария переиграла Аугсбург: 25-й тур Бундеслиги, воскресенье
Баварая – Аугсбург – 2:0 / Фото из открытого источника

В воскресенье в Бундеслиге в рамках 25-го тура состоялось два матча. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 25-й тур

Бавария – Аугсбург – 2:0

Голы: Мюллер, 53, Горецка, 90+1

Майнц – Фортуна – 1:1

Голы: Озтунали, 62 – Караман, 86

Бавария принимала Аугсбург. В первом тайме активнее явно выглядели хозяева. Они нанесли несколько опасных ударов в створ ворот, однако забить в первом тайме им не удалось.

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Открыть счет Баварии удалось на 53-й минуте. Мюллер оказался быстрее защитника гостей и в касание замкнул навесную передачу от Боатенга. Под занавес тайма преимущество удалось увеличить. На 90+1 мюнхенцы разыграли удивительную комбинацию в штрафной противника, которую замкнул Горецки – у голкипера просто не было шансов.

Соседи из нижней части турнирной таблицы – Майнц и Фортуна – провели первый тайм без голов. И это довольно странно, учитывая, что гости владели значительным преимуществом и нанесли 14 ударов по воротам соперника, в то время как "карнавальникы" не смогли пробить хотя бы раз.

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Продолжая нагнетать после отдыха хозяева... пропустили. После великолепной комбинации Жан-Филипп Матета перебросил мяч через голкипера, а Левин Озтунали догнал сферу, пока она летела в воздухе, и на всякий добил ее головой в сетку. Под конец матча гости отыгрались – на добивании удачно сыграл Кенан Караман. На большее ни одну из команд не хватило.

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