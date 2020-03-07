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Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий

22:04 36 Читати українською
Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий
Боруссия М – Боруссия Д: обзор матча

Боруссии в борьбе за Лигу чемпионов сошлись в центральном матче 25 тура Бундеслиги. Сильнее оказались дортмундцы – 1:2. Обзор встречи читайте на "Футбол 24".

50’ Ларс Штиндль
 
Торган Азар 8’
Ашраф Хакими 71’
8’ Торган Азар
50’ Ларс Штиндль
71’ Ашраф Хакими

Дортмунд демонстрировал хорошие результаты, одержав перед выездом на Боруссия-Парк 3 "сухие" победы в чемпионате. Гладбах выглядел не столь убедительно, хотя в целом команда Марко Розе более стабильно проходит сезон. У Боруссии Д прекрасная статистика против "тезок" – 9-матчевая выигрышная серия в очных поединках.

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Люсьен Фавр не мог полностью рассчитывать на двух лидеров атаки – Ройс восстанавливался, а Санчо подхватил простуду и остался в запасе. У хозяев таких кадровых проблем не было. Еще одна интрига противостояния – швейцарские голкиперы на обоих воротах, к которым в Украине после жеребьевки Лиги наций особое внимание. Как и к талантливому Закарии, которого сегодня в столкновении "сломал" свой Зоммер.

Боруссия М лучше начала матч и могла первой забивать – Лайнер в ближнем бою не переиграл Бурки. Зато Дортмунд наказал соперника за первую же ошибку. Хозяева пытались выйти из обороны через пас и потеряли мяч в центре поля. Холанд отобрал и откинул Азару, тот ужасно принял пас, но сумел развернуться и поразить ворота.

Так "шмели" повели в счете. Этот гол остался единственным в первом тайме, хотя Гладбах создал немало качественных моментов. Особенно продуктивно работал левый фланг "жеребцов", где Бенсебаини полностью переигрывал Хакими. Марокканец не успевал возвращаться, в результате чего алжирец выходил на ударные позиции и обострял.

Удар Бенсебаини – мяч просвистел рядом со штангой. Рами классно прострелил в штрафную на Плеа, форвард в касание пробил по воротам, но Бурки прекрасно выбрал позицию. Бенсебаини, Плеа и Штиндль организовали из той зоны еще ряд голевых ситуаций. Последний запрессинговал гостей и упал в штрафной зоне после столкновения с Загаду, однако арбитр не назначил пенальти.

После перерыва Гладбах претендовал еще на два 11-метровых (оснований назначать их не было), однако перед этим отыгрался с углового. Плеа отклеился от общей группы, принял подачу и прострелил на дальнюю штангу, откуда забил Штиндль. Ключевую ошибку допустил Холанд – он плохо прочитал эпизод и пошел на линию ворот блокировать, вместо того, чтобы создать офсайд, как все его партнеры.

Дортмунд выглядел прибитым, а ничейный счет – справедливым. Лишь после 60-й минуты гости раскочегарились, у них наконец пошли атаки. Хакими начал гениальностью впереди компенсировать свои оборонительные недостатки. Он образцово навесил на голову Азару, однако удар бельгийца головой в угол чудом потянул Зоммер. Вскоре простреливал уже сам Азар – Янчке едва не срезал в свои ворота.

Однако решающим стало появление Санчо со скамейки запасных. Джейдон одной из первых передач бросил в прорыв Хакими – этот пас стал результативным, ведь Ашраф уверенно переиграл голкипера, забив победный гол. Через несколько минут англичанин мог закрепить преимущество "черно-желтых", но Гладбах после классной подкрутки Санчо спасла штанга. А потом он создал еще шанс для Холанда – магия норвежца этот раз не сработала.

Оборона Боруссии Д в конце встречи провалилась – команда должна была упустить победу, когда потеряла во вратарской площадке одинокого Эмболо. К счастью для "шмелей", пронесло. Очередной швейцарец в составе Боруссии М настолько ужасно распорядился пасом Тюрама, что хуже и не придумать. Эмболо с двух метров послал мяч мимо дальней штанги.

В итоге Дортмунд завоевал победу благодаря лучшей реализации моментов, набрал 51 очко и выпрыгнул на второе место в турнирной таблице – Бавария имеет на один балл больше и игру в запасе. Гладбах с 46 пунктами по итогам тура выпал из зоны ЛЧ и оказался пятым в Бундеслиге. Правда, на следующей неделе "жеребцы" получат шанс вернуться туда, выиграв перенесенный матч у Кельна. "Шмели" в то же время будут бороться с ПСЖ за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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