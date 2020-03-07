Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий

Боруссии в борьбе за Лигу чемпионов сошлись в центральном матче 25 тура Бундеслиги. Сильнее оказались дортмундцы – 1:2. Обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Дортмунд демонстрировал хорошие результаты, одержав перед выездом на Боруссия-Парк 3 "сухие" победы в чемпионате. Гладбах выглядел не столь убедительно, хотя в целом команда Марко Розе более стабильно проходит сезон. У Боруссии Д прекрасная статистика против "тезок" – 9-матчевая выигрышная серия в очных поединках.

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Люсьен Фавр не мог полностью рассчитывать на двух лидеров атаки – Ройс восстанавливался, а Санчо подхватил простуду и остался в запасе. У хозяев таких кадровых проблем не было. Еще одна интрига противостояния – швейцарские голкиперы на обоих воротах, к которым в Украине после жеребьевки Лиги наций особое внимание. Как и к талантливому Закарии, которого сегодня в столкновении "сломал" свой Зоммер.

Боруссия М лучше начала матч и могла первой забивать – Лайнер в ближнем бою не переиграл Бурки. Зато Дортмунд наказал соперника за первую же ошибку. Хозяева пытались выйти из обороны через пас и потеряли мяч в центре поля. Холанд отобрал и откинул Азару, тот ужасно принял пас, но сумел развернуться и поразить ворота.

Так "шмели" повели в счете. Этот гол остался единственным в первом тайме, хотя Гладбах создал немало качественных моментов. Особенно продуктивно работал левый фланг "жеребцов", где Бенсебаини полностью переигрывал Хакими. Марокканец не успевал возвращаться, в результате чего алжирец выходил на ударные позиции и обострял.

Удар Бенсебаини – мяч просвистел рядом со штангой. Рами классно прострелил в штрафную на Плеа, форвард в касание пробил по воротам, но Бурки прекрасно выбрал позицию. Бенсебаини, Плеа и Штиндль организовали из той зоны еще ряд голевых ситуаций. Последний запрессинговал гостей и упал в штрафной зоне после столкновения с Загаду, однако арбитр не назначил пенальти.

После перерыва Гладбах претендовал еще на два 11-метровых (оснований назначать их не было), однако перед этим отыгрался с углового. Плеа отклеился от общей группы, принял подачу и прострелил на дальнюю штангу, откуда забил Штиндль. Ключевую ошибку допустил Холанд – он плохо прочитал эпизод и пошел на линию ворот блокировать, вместо того, чтобы создать офсайд, как все его партнеры.

Дортмунд выглядел прибитым, а ничейный счет – справедливым. Лишь после 60-й минуты гости раскочегарились, у них наконец пошли атаки. Хакими начал гениальностью впереди компенсировать свои оборонительные недостатки. Он образцово навесил на голову Азару, однако удар бельгийца головой в угол чудом потянул Зоммер. Вскоре простреливал уже сам Азар – Янчке едва не срезал в свои ворота.

Однако решающим стало появление Санчо со скамейки запасных. Джейдон одной из первых передач бросил в прорыв Хакими – этот пас стал результативным, ведь Ашраф уверенно переиграл голкипера, забив победный гол. Через несколько минут англичанин мог закрепить преимущество "черно-желтых", но Гладбах после классной подкрутки Санчо спасла штанга. А потом он создал еще шанс для Холанда – магия норвежца этот раз не сработала.

Оборона Боруссии Д в конце встречи провалилась – команда должна была упустить победу, когда потеряла во вратарской площадке одинокого Эмболо. К счастью для "шмелей", пронесло. Очередной швейцарец в составе Боруссии М настолько ужасно распорядился пасом Тюрама, что хуже и не придумать. Эмболо с двух метров послал мяч мимо дальней штанги.

В итоге Дортмунд завоевал победу благодаря лучшей реализации моментов, набрал 51 очко и выпрыгнул на второе место в турнирной таблице – Бавария имеет на один балл больше и игру в запасе. Гладбах с 46 пунктами по итогам тура выпал из зоны ЛЧ и оказался пятым в Бундеслиге. Правда, на следующей неделе "жеребцы" получат шанс вернуться туда, выиграв перенесенный матч у Кельна. "Шмели" в то же время будут бороться с ПСЖ за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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