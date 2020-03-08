Фортуна врятувала нічию з Майнцом, Баварія переграла Аугсбург: 25-й тур Бундесліги, неділя

У неділю в Бундеслізі в рамках 25-го туру відбулось два матчі. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини, 25-й тур

Баварія – Аугсбург – 2:0

Голи: Мюллєр, 53, Горецка, 90+1

Майнц – Фортуна – 1:1

Голи: Озтуналі, 62 – Караман, 86

Баварія приймала Аугсбург. У першому таймі активніше явно виглядали господарі. Вони завдали кілька небезпечних ударів у площину воріт, проте забити у першому таймі їм не вдалось.

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Відкрити рахунок Баварії вдалось на 53-й хвилині. Мюллєр виявився швидшим за захисника гостей та в дотик замкнув навісну передачу від Боатенга. Під завісу тайму перевагу вдалось збільшити на 90+1. Мюнхенці розіграли надзвичайну комбінацію у штрафному супротивника, яку замкнув Ґорецка – у голкіпера просто не було шансів.

Сусіди з нижньої частини турнірної таблиці – Майнц і Фортуна – провели перший тайм без голів. І це доволі дивно, зважаючи, що гості володіли значною перевагою і, завдали 14 ударів по воротах суперника, в той час як "карнавальники" не спромоглись навіть на один постріл.

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Продовжуючи нагнітати після відпочинку господарі... пропустили. Після чудової комбінації Жан-Філіп Матета перекинув м’яч через голкіпера, а Лєвін Озтуналі наздогнав сферу, поки вона летіла в повітрі, і на всякий добив її головою у сітку. Під кінець матчу гості відігрались – на добиванні вдало зіграв Кенан Караман. На більше жодну з команд не вистачило.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ