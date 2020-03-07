Байер разбил Айнтрахт, Герта расписала мировую с Вердером: 25-й тур Бундеслиги, суббота

В субботу, в рамках 25-го тура чемпионата Германии состоялись 4 матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Германии, 25-й тур

Байер – Айнтрахт Франкфурт – 4:0

Голы: Хаверц, 4, Беллараби, 15, Паулиньо, 49, 55

Герта – Вердер – 2:2

Голы: Штарк, 42, Кунья, 61 – Сарджент, 3, Классен, 6

Фрайбург – Унион Берлин – 3:1

Голы: Саллаи, 35, Гюнтер 55, Кох 82 – Андерссон, 61

Шальке – Хоффенхайм – 1:1

Голы: Маккени, 20 – Баумгартнер, 69

Байер принимал Айнтрахт. Хозяевам удалось обеспечить себе комфортное преимущество в счете уже в первом тайме. На 4-й Диаби прострелил в штрафную, а Хаверц замкнул. Чуть позже, на 15-й, тот же Диаби отдал потрясающую разрезную передачу на Паулинью, а Белльараби своевременно оказался на дальней – 2:0.

Преимущество удалось увеличить сразу после перерыва. На 49-й Паулинью выполнил великолепный индивидуальный проход и технично пробил на дальнюю. Чуть позже тот же Паулинью в касание замкнул прекрасную диагональ от Хаверца – 4:0. Уверенная победа Байера.

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Вердер, который борется за выживание на выезде встречался с Гертой. Гостям удалось открыть счет уже на 3-й минуте матча. Сарджент вышел на ударную позицию, благодаря передаче от Биттенкура, и мощно пробил в правый угол. Чуть позже, на 6-й Классен головой замкнул ювелирный навес. Хозяевам удалось забить под занавес тайма. На 41-й Штарку удалось головой внести мяч в ворота. Отыгралась Герта уже на 61-й минуте. Кунья своевременно оказался на добивании и мощно пробил под перекладину.

Фрайбург принимал Унион Берлин. Первый гол зрители увидели аж на 34-й минуте. Саллаи выиграл борьбу в воздухе и головой направил мяч в сетку. Увеличить преимущество хозяева смогли на 55-й. Гюнтер, получив длинную передачу, сумел выйти на ударную позицию и мощно пробил под перекладину. Гости стремились отыграться. На 61-й Андерссон сумел замкнуть подачу с углового – 1:2. Добил Унион Берлин Кох на 82-й, который в падении сумел забить головой.

Герта на выезде встречалась с Шальке. Хозяева открыли счет на 20-й минуте. Маккени выполнил великолепный индивидуальный проход и мощно пробил в правый угол, открыв счет в матче. Больше интересных моментов в этой половине встречи зрители не увидели.

Гостям удалось сравнять счет аж на 69-й минуте. После розыгрыша углового Баумгартнер на добивании мощно пробил с близкого расстояния без шансов для голкипера. После этого темп игры изменился, мяч не задерживался на середине поля. Причем предпочтение нельзя было отдать ни одной из команд. В конце концов, до финального свистка голов зрители больше не увидели.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ