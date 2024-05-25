В поединке 38-го тура чемпионата Италии Монца на выезде уступила Ювентусу (0:2). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Накануне Болонья в заключительном матче сезона неожиданно уступила Дженоа со счетом 0:2 и закрутила интригу в борьбе за бронзовые награды Серии А. Ювентус, который шел четвертым, еще до матча с Монцой сравнялся по очкам с болонцами, и в случае победы поднимался на чистую третью строчку.

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Теоретически потеснить "Старую синьору" могла Аталанта, которая с 66-ю пунктами шла пятой и имела две игры в запасе, но свой матч Юве должен был выигрывать, чтобы потом не жалеть об утраченном. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о безумной интриге, которую закрутили будущие участники Лиги чемпионов в борьбе за бронзу.

Уже на 9-й минуте Монца должна была выходить вперед, но Перин отразил три подряд удара. Ювентус огрызнулся выстрелом в перекладину: Фаджоли с дальней дистанции проверил каркас ворот на прочность.

В середине тайма Милик на мгновение не успел на прострел от партнера – мяч коварно отскочил от газона, попал в поляка и затормозился перед воротами.

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Через мгновение Иццо спас Монцу, выбив сферу из ворот после удара Йылдиза. Ювентус поджимал и все-таки забил – Кьеза получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную и с острого угла прошил Соррентино. В следующей атаке туринцы заработали право на угловой, Фаджоли подал, а Сандро головой удвоил преимущество.

После перерыва Юве продолжил давить – чего только стоят два момента Кьезы! Монца, к слову, тоже огрызалась, но пробить защиту соперника никак не удавалось. Интересно, что хозяева на второй тайм решили сменить голкипера, дав поиграть и Пинсольо. И тот не подвел, трижды спасая туринцев.

Последний матч в футболке "Старой синьоры" провел Алекс Сандро, которого трибуны провожали овациями. Бразилец даже выполнил круг почета, благодаря фанатов за любовь и поддержку.

На последней минуте Дзербин заработал второй "горчичник", оставив Монцу в меньшинстве. В добавленное время Миретти попал в стойку, хотя за мгновение до этого прозвучал свисток о нарушении правил.

На 94-ой минуте Монца требовала пенальти за подножку от Веа. Рефери долго слушала подсказки помощников, а потом побежала смотреть видеоповтор сама. В конце концов, перед падением судья усмотрела игру рукой Пессины и одиннадцатиметровый не назначила.

Победа принесла Ювентусу 71 очко и закрепила не третьей строчке турнирной таблицы, Монца финишировала двенадцатой.

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