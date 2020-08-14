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Фонсека повернувся в Україну – ЗМІ приписує екс-тренеру Шахтаря інтерес до двох гравців Динамо

18:33 - Читать на русском
Фонсека повернувся в Україну – ЗМІ приписує екс-тренеру Шахтаря інтерес до двох гравців Динамо
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Головний тренер Роми Паулу Фонсека облюбував українське узбережжя.

Паулу Фонсека вирішив провести свою відпустку в одному з елітних курортів Чорного моря, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Також видання переконує, що Рома активно цікавиться двома захисниками Динамо – Віталієм Миколенком і Томашем Кендзьорою, і головний наставник "вовків" може поєднати свій візит в Україну з перемовинами щодо трансферу гравців київського клубу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Серії А Рома фінішувала на 5-й сходинці, що спровокувало чутки про можливу відставку Фонсеки зі своєї посади.

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Динамо Динамо Рома Рома Італія Трансфери Томаш Томаш Кендзьора Паулу Паулу Фонсека Віталій Віталій Миколенко Трансфери Динамо Київ
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