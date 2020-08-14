Фонсека повернувся в Україну – ЗМІ приписує екс-тренеру Шахтаря інтерес до двох гравців Динамо

Паулу Фонсека вирішив провести свою відпустку в одному з елітних курортів Чорного моря, повідомляє La Gazetta dello Sport.

Миколенко потрапив у сферу інтересів Інтера

Також видання переконує, що Рома активно цікавиться двома захисниками Динамо – Віталієм Миколенком і Томашем Кендзьорою, і головний наставник "вовків" може поєднати свій візит в Україну з перемовинами щодо трансферу гравців київського клубу.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Серії А Рома фінішувала на 5-й сходинці, що спровокувало чутки про можливу відставку Фонсеки зі своєї посади.

"Велика спокуса": Миколенко та ще 2 гравці Динамо розривають італійські ЗМІ – важкі трансфери на понад 25 мільйонів