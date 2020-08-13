Миколенко попал в сферу интересов Интера

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко заинтересовал еще один знаменитый клуб Серии А.

Защитник киевлян является трансферной целью Интера, но не главной, сообщает Gianluca di Marzio. Украинец является запасным вариантом на случай, если не удастся подписать Эмерсона Палмери из Челси, который провел достаточно неплохой сезон за лондонцев.

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Ранее сообщалось об интересе к Миколенко со стороны Наполи и Эвертона. Динамо хочет выручить за 21-летнего игрока 35 млн евро.

Заметим, контракт Миколенко с киевлянами рассчитан до лета 2023 года. В сезоне 2019/20 динамовец провел 36 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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