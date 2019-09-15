Фонсека рассказал о кадровых проблемах Ромы перед очередным туром Серии А – дебют новичков под вопросом

Главный тренер римлян оценил готовность своих подопечных перед матчем против Сассуоло.

"Смоллинга еще немного беспокоит приводящая мышца, в этом нет ничего серьезного, но в любом случае мы решили не рисковать. Мы хотим, чтобы он был готов на 100 процентов, а не на 80 или 70.

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У нас еще будет серия игр, в которой каждый игрок необходим. Я согласился с медицинским персоналом. Мхитарян прибыл к нам в хорошем физическом состоянии, он готов выйти. Сыграет ли он с первой минуты? Я пока не могу раскрыть наш состав", – цитирует Фонсеку Eurosport.

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Напомним, Мхитарян и Смоллинг пополнили состав "волков" этим летом. Экс-звезда Шахтера пришел из Арсенала, английский защитник – из Манчестер Юнайтед.