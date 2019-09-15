Конте жестко отреагировал на жалобы Сарри о неравных условиях Интера и Ювентуса

Главному тренеру Интера не понравились оправдания соперника после потери очков в матче с Фиорентиной.

Антонио Конте не удержался и ответил на слова рулевого Ювентуса Маурицио Сарри. Коуч "зебр" заявил, что матч против Фиорентины начался слишком рано, и жара помешала его футболистам показать свою лучшую игру.

Сарри назвал странную причину потери очков Ювентусом в матче с Фиорентиной

"Не хочу ничего говорить, иначе мы дойдем до сравнения бухгалтерских ведомостей и финансовых ресурсов. Кое-кому нужно успокоиться. Теперь он в сильной команде", – цитирует тренера Интера Football Italia.

Ювентус прервал свою впечатляющую серию в чемпионате Италии после неудачи в матче с Фиорентиной

Напомним, ранее Конте сам возглавлял Ювентус и выигрывал с ним три чемпионства Серии А.