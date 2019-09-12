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Мхитарян: Перешел в Рому без обсуждения зарплаты – не чувствовал себя счастливым в Арсенале

11:18 53 Читати українською
Мхитарян: Перешел в Рому без обсуждения зарплаты – не чувствовал себя счастливым в Арсенале
Генрих Мхитарян (слева) / ФК Рома

Новичок Ромы Генрих Мхитарян рассказал, что решение об уходе из Арсенала далось ему без особых проблем.

Напомним, Рома арендовала Мхитаряна у Арсенала на сезон 2019/20. "Канониры" получат за аренду 30-летнего экс-лидера донецкого Шахтера около 3-х млн евро.

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"В Арсенале я не чувствовал себя счастливым в последнее время. Возможно, я не полностью адаптировался к английскому футболу. Когда агент сообщил мне о возможности перехода в Рому, я даже не обсуждал финансовые вопросы. В Риме я хочу снова получать удовольствие от игры в футбол и сосредоточиться на выступлениях за эту команду", – цитирует Мхитаряна Mirror.

Отметим, в составе Шахтера Мхитарян стал лучшим бомбардиром УПЛ 2012/13 (25 голов в 29-ти матчах). Летом того же года армянин перебрался в дортмундскую Боруссию, а впоследствии – в Манчестер Юнайтед.

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