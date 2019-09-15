Фонсека розповів про кадрові проблеми Роми перед черговим туром Серії А – дебют новачків під питанням

Головний тренер римлян оцінив готовність своїх підопічних перед матчем проти Сассуоло.

"Смоллінга ще трохи турбує привідний м'яз, в цьому немає нічого серйозного, але в будь-якому випадку ми вирішили не ризикувати. Ми хочемо, щоб він був готовий на 100 відсотків, а не на 80 або 70.

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У нас ще буде серія ігор, в якій кожен гравець необхідний. Я погодився з медичним персоналом. Мхітарян прибув до нас у хорошому фізичному стані, він готовий вийти. Чи зіграє він з першої хвилини? Я поки не можу розкрити наш склад", – цитує Фонсеку Eurosport.

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Нагадаємо, Мхітарян і Смоллінг поповнили склад "вовків" цього літа. Екс-зірка Шахтаря прийшов із Арсенала, англійський захисник – з Манчестер Юнайтед.