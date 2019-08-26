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Фонсека прокомментировал результат первого официального матча во главе Ромы

12:18 22 Читати українською
Фонсека прокомментировал результат первого официального матча во главе Ромы
Паулу Фонсека / Рома

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча против Дженоа в первом туре Серии А.

6’ Дженгиз Ундер
30’ Эдин Джеко
49’ Александар Коларов
 
Андреа Пинамонти 16’
Доменико Кришито 43’
Кристиан Куаме 70’
6’ Дженгиз Ундер
16’ Андреа Пинамонти
30’ Эдин Джеко
43’ Доменико Кришито
49’ Александар Коларов
70’ Кристиан Куаме

"Когда команда пропускает голы, это не только вина защитников. Было важно выигрывать отскоки в этой игре, но мы не делали это правильно.

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У нас был сильный старт, но после первого гола Дженоа нам было сложно справиться с атаками соперника. Мы стали играть лучше во второй половине, но пропустили гол, который не ожидали. Нам есть над чем работать.

Мы, конечно, изучаем наших соперников, но я больше сосредоточен на игре своей команды. Я никогда не буду готовиться к игре, концентрируясь на защите. Я хочу построить команду, которая будет доминировать и брать инициативу в свои руки", – цитирует Фонсеку Football Italia.

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Рома Рома Италия Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома - Дженоа
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