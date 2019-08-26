Фонсека прокомментировал результат первого официального матча во главе Ромы

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча против Дженоа в первом туре Серии А.

"Когда команда пропускает голы, это не только вина защитников. Было важно выигрывать отскоки в этой игре, но мы не делали это правильно.

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У нас был сильный старт, но после первого гола Дженоа нам было сложно справиться с атаками соперника. Мы стали играть лучше во второй половине, но пропустили гол, который не ожидали. Нам есть над чем работать.

Мы, конечно, изучаем наших соперников, но я больше сосредоточен на игре своей команды. Я никогда не буду готовиться к игре, концентрируясь на защите. Я хочу построить команду, которая будет доминировать и брать инициативу в свои руки", – цитирует Фонсеку Football Italia.

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