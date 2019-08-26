Фонсека прокоментував результат першого офіційного матчу на чолі Роми

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу проти Дженоа у першому турі Серії А.

"Коли команда пропускає голи, це не тільки вина захисників. Було важливо вигравати відскоки в цій грі, але ми не робили це належним чином.

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У нас був сильний старт, але після першого гола Дженоа нам було складно впоратися з атаками суперника. Ми стали грати краще в другій половині, але пропустили гол, який не очікували. Нам є над чим працювати.

Ми, звичайно, вивчаємо наших суперників, але я більше зосереджений на грі своєї команди. Я ніколи не буду готуватися до гри, концентруючись на захисті. Я хочу побудувати команду, яка буде домінувати і брати ініціативу в свої руки", – цитує Фонсеку Football Italia.

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