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Фонсека прокоментував результат першого офіційного матчу на чолі Роми

12:18 1050 Читать на русском
Фонсека прокоментував результат першого офіційного матчу на чолі Роми
Паулу Фонсека / Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився враженнями від матчу проти Дженоа у першому турі Серії А.

6’ Дженгіз Ундер
30’ Едін Джеко
49’ Александр Коларов
 
Андреа Пінамонті 16’
Доменіко Крішіто 43’
Крістіан Куаме 70’
6’ Дженгіз Ундер
16’ Андреа Пінамонті
30’ Едін Джеко
43’ Доменіко Крішіто
49’ Александр Коларов
70’ Крістіан Куаме

"Коли команда пропускає голи, це не тільки вина захисників. Було важливо вигравати відскоки в цій грі, але ми не робили це належним чином.

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У нас був сильний старт, але після першого гола Дженоа нам було складно впоратися з атаками суперника. Ми стали грати краще в другій половині, але пропустили гол, який не очікували. Нам є над чим працювати.

Ми, звичайно, вивчаємо наших суперників, але я більше зосереджений на грі своєї команди. Я ніколи не буду готуватися до гри, концентруючись на захисті. Я хочу побудувати команду, яка буде домінувати і брати ініціативу в свої руки", – цитує Фонсеку Football Italia.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Італія Рома Рома Рома - Дженоа
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