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Рома хочет арендовать экс-форварда Днепра Калинича

13:10 24 Читати українською
Рома хочет арендовать экс-форварда Днепра Калинича
Никола Калинич / Соцсети

Рома может усилиться нападающим Николой Калиничем, который выступал в УПЛ.

Рома, которую возглавляет бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека, рассматривает возможность подписания нападающего Атлетико Николы Калинича.

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Итальянский клуб хочет взять хорватского футболиста в аренду на 1 сезон с правом выкупа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Атлетико не прочь отдать Калинича, ведь форвард, который был приобретен у Милан в прошлом сезоне за 14,5 млн евро, не оправдал ожиданий "матрасников".

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Напомним, Никола Калинич выступал за Днепр с 2011 по 2015 годы и стал вместе с командой финалистом Лиги Европы. Впоследствии выступал за Фиорентину и Милан.

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