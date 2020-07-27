Фонсека признался, что пришлось изменить в своей работе после переезда из УПЛ в Серию А

"Итальянский футбол – особенный, и я многому учусь здесь. Важно понимать, что буквально в каждом матче ваш соперник может выйти с разными игровыми системами. Один тактический план сегодня и совсем другое – завтра. Более того, они могут менять игровой рисунок прямо в течение игры.

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Все команды очень хорошо подготовлены тактически и всегда готовы создать вам максимум неудобств. Для меня было важно понять, что каждый матч уникален, поэтому вы должны быть готовы ко всему. Я должен уметь подготовить свою команду к сопернику, который вчера играл одним способом, а сегодня полностью изменил свой подход", – цитирует Фонсеку Football Italia со ссылкой на Socios.com.

Напомним, Паулу Фонсека заменил Мирчу Луческу на посту главного тренера Шахтера в 2016 году. Одержав с "оранжево-черными" три чемпионства подряд и завоевав три Кубка Украины, португалец в 2019 году возглавил итальянскую Рому.

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